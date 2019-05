Chcą zablokować budowę ferm

JANOWO\\\ 30 kwietnia odbyła się VIII sesja rady gminy. Radni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej. Komendant policji omówił stan bezpieczeństwa.

W swoim sprawozdaniu wójt gminy Grzegorz Napiwodzki mówił o tym, że w sprawie pogłębienia koryta rzeki Jagarzewki wysłał pismo do Polskich Wód. Poinformował również o kontrolach, jakie będą przeprowadzane w związku z wymiarem podatków lokalnych.



Zaprosił radnych i mieszkańców na turniej piłki nożnej o puchar wójta, który odbędzie się 18 maja. Przekazał również informacje o tym, że został wyłoniony wykonawca remontu dróg gruntowych. Przypomniał także, że nadal w ośrodku zdrowia jest lokal mieszkalny do wynajęcia



Poinformował o tym, że od 10 maja do 7 czerwca zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo oraz program oddziaływania na środowisko.



Zaprosił mieszkańców na wysłuchanie publiczne na temat zmian w studium zagospodarowania przestrzennego, które odbędzie się 30 maja.



Następnie komendant nidzickiej policji Jarosław Wiśniewski omówił stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Janowo. Podkreślił, że gmina Janowo jest najbardziej bezpieczną gminą w powiecie.



Na terenie gminy w roku 2018 doszło do 8 kradzieży z włamaniem, 10 kradzieży rzeczy, 2 przypadków uszkodzenia rzeczy, 17 kolizji drogowych i jeden wypadek, zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców. Policjanci interweniowali 24 razy w sprawach rodzinnych i w 2 przypadkach znęcania się.



O bezpieczeństwie przeciwpożarowym mówił komendant straży pożarnej bryg. mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, który zwrócił uwagę na to, że w jednostkach OSP niepokojący trend: jest coraz mniejszy napływ członków ochotników.



— Jest sprzęt, nie ma ludzi. Dlatego dbamy o to, żeby jednostki OSP ze sobą współdziałały. Na ile jest to możliwe, staramy się pozyskiwać sprzęt — mówił Krzysztof Mierzejewski.



Zwrócił również uwagę na to, że ostatnio nasiliły się pożary sadzy w przewodzie kominowym. Jest to niebezpieczne, bo ogień może szybko się rozprzestrzenić. Dodał, że w skuteczności gaszenia pożaru najważniejszy jest czas dojazdu na miejsce zdarzenia. — Prowadzamy również szkolenia dla strażaków — mówił komendant. Podkreślił, że najważniejsze jest bezpieczeństwo strażaków.



Kierownik GOPS Barbara Jastrzębowska mówiła na temat zasobów pomocy społecznej w gminie oraz planu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.



Poinformowała, że na rok 2019 zabraknie pieniędzy na bieżącą pomoc społeczną. GOPS wystąpił o dotację na współfinansowanie stanowiska asystenta rodziny,



Radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie gminy na 2019 rok w związku z otrzymaniem dotacji na remont ulicy Zdrojowej w wysokości 60.000 złotych.



W punkcie wolne wnioski sołtys sołectwa Zembrzus Mokry Grunt pytał o prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, ponieważ jest to bardzo ważne w związku z budową ferm kurzych.



Na pytanie odpowiedziała kierownik referatu budownictwa Joanna Idźkowska, która wyjaśniła, że dopóki nie zostaną uchwalone zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo, nie można rozpocząć prac nad opracowaniem planu zagospodarowania.



— Najprawdopodobniej studium zostanie uchwalone na sesji sierpniowej i w ciągu około 2 lub 3 miesięcy będziemy mogli podjąć prace nad planem. Niestety są terminy urzędowe, których skrócić się nie da — mówiła kierownik.



Dodała, że musi być również wydana decyzja o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dopiero potem inwestor będzie mógł wystąpić do gminy o warunki zabudowy.



— Ponieważ będziemy w fazie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, zawiesimy postępowanie na 9 miesięcy, co pozwoli na opracowanie tego planu —wyjaśniła Joanna Idźkowska. Wójt Grzegorz Napiwodzki zapewnił, że gmina podejmuje działania, które prowadzą do tego, aby skutecznie zablokować tę inwestycję.

roz